Verwaltung in Hilden Betriebsausflug – Rathaus schließt am Freitag

„Besondere Regelungen gelten für folgende Bereiche: In der Musikschule findet der Unterrichtsbetrieb wie gewohnt statt. Das Wilhelm-Fabry-Museum, die städtische Galerie und die historische Kornbrennerei haben zu den regulären Zeiten geöffnet“, so Schorn weiter. Feuerwehr und Rettungsdienst seien in Notfällen selbstverständlich erreichbar.