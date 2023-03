Berufskolleg Hilden kooperiert mit FHDW Mettmann Ausbildung 2.0 – ein Modell, das Schule macht

Durch die Verzahnung von Ausbildung und Studium können junge Menschen im Optimalfall innerhalb von vier Jahren zwei Abschlüsse erwerben. Mit diesem Modell, das am Donnerstag im Berufskolleg Hilden als Ausbildung 2.0 vorgestellt wurde, soll es gelingen, den sich zuspitzenden Fachkräfte­mangel abzufedern, so die Hoffnung. Viele Unternehmen stehen vor dem Problem, dass sie ihre gerade fertig ausgebildeten Mitarbeiter nicht halten können, weil diese oft mit einem anschließenden Studium in einer anderen Region Deutschlands ihre Karrierechancen verbessern wollen. Dort bauen sie sich gewöhnlich ein neues Netzwerk auf und steigen bei einer anderen Firma in den Beruf ein.