Bernhard Brück ist Gerechter unter den Völkern Hildener rettete Juden vor den Nazis

Fotos von Bernhard Brück sind leider nicht zu finden, auch sonst sind die Informationen eher spärlich gesät. Nur so viel wissen wir: Der Hildener wurde am 7. Februar 1897 in Langenfeld geboren, arbeitete später bei der Reichsbahn, ab 1944 als Gruppenführer der Bahnpolizei. Dort bewachte er Bahnanlagen. Er lebte während des Zweiten Weltkrieges im Oerkhaus im Hildener Süden, direkt an der Stadtgrenze zu Langenfeld und an der Güterzuglinie in Richtung Leverkusen. Und er ist der einzige Hildener, der vom Staate Israel nach dem Holocaust während des Zweiten Weltkriegs den Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“ verliehen bekam. Denn er hat eine jüdische Familie versteckt und somit vor dem sicheren Tod bewahrt.