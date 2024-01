Mit Werken auch aus Hilden Neue Broschüre erklärt Kunst im öffentlichen Raum

Für alle, die sich schon einmal gefragt haben, was die Skulptur, an der sie täglich vorbeikommen oder auf die sie zufällig auf einem Spaziergang treffen, darstellen soll, kann die Broschüre „Sieh mal an! Kunst im öffentlichen Raum des Bergischen Landes“, in der auch Hildener Werke auftauchen, von Interesse sein.