Telefonaktion in Hilden Hier werden Fragen zur Heizungsförderung beantwortet

Antworten auf Fragen zu diesem Themenbereich gibt die Energieexpertin der Verbraucherzentrale NRW in der kostenfreien, telefonischen Rathausberatung in Hilden. Am Donnerstag, 21. März, werden von 13 bis 16 Uhr sechs 30-minütige Telefontermine vergeben. Terminreservierungen und die Einwilligung zur Weitergabe der Telefonnummer nimmt Klimaschutzmanagerin Lara Müller per Mail an klima@hilden.de entgegen. Die Energieberaterin der Verbraucherzentrale NRW ruft die Interessierten zur vereinbarten Uhrzeit an.