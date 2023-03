Hilfe für Tierheim Hilden Musiker unterstützen das Tierheim mit Kreis-Tour

Mit deutlich schlechterem Wetter hatten die Benefizgranaten dann am zweiten Tourtag zu kämpfen. In Mettmann wurde unter einem Pavillon im Starkregen musiziert. In Erkrath klarte der Himmel auf und es gab ein Überraschungsduett von Thorsten Kruck und Andres Lemaitre. In Hilden sollte die – trotz der Witterungsverhältnisse gut besuchte Tour ihren Abschluss finden, die Benefizgranaten ließen es sich aber nicht nehmen ein weiteres unangekündigtes einstündiges Konzert in der Langenfelder Innenstadt vor der Stadthalle zugeben.