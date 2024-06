Ben Eumann ist Preisträger bei „Jugend forscht“ Ein ausgezeichneter Chemiker

Für Naturwissenschaften habe er sich schon von Kindesbeinen an begeistern können, erzählt Ben Eumann. Zunächst habe er gemeinsam mit seinem Großvater an elektronischen Geräten gebastelt, „obwohl er Deutsch- und Religionslehrer ist“. Sein Vater sei Physiker. Der Forscherdrang scheint also zumindest unter den männlichen Mitgliedern seiner Familie in den Genen zu liegen. Eine wichtige Rolle spielte aber schon ganz früh Walther Enßlin, ein Lehrer für Physik, Chemie und Informatik. Ihn habe er schon im Alter von sechs, sieben Jahren kennengelernt, weil er an der Volkshochschule Kurse in Chemie gegeben habe.