An der Elberfelder Straße Hilden bekommt neuen Hundeauslauf

Die Einrichtung der Hundewiese soll laut Stadt 7500 Euro kosten. Neben den Zäunen sollen ein Mülleimer und eine Bank aufgestellt werden. „Aufgrund ihrer Lage im urbanen Stadtraum wäre diese Freifläche ein Zugewinn für Hunde und Hundebesitzer:innen“, so die Verwaltung. Die Stadt hat bisher sechs Hundewiesen errichtet: am Rathaus, am Roten Weg, am Frans-Hals-Weg, am Jaberg, am Weidenweg und im Stadtpark. Sie haben eine Auslauffläche von 180 bis 41.500 Quadratmeter.