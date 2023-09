Kunst und Kultur Bekommt Hilden ein neues Museum?

Die Ecke lag jahrelang im Dornröschenschlaf – doch seit einiger Zeit schauen Passanten nicht mehr auf vergitterte Fenster, sondern auf einen Ausstellungsraum mit ständig wechselnden Werken, kunstvoll in Szene gesetzt. In der ehemaligen Apotheke am Fritz-Gressard-Platz ist eine Art Showroom für die Kunst des international anerkannten Bildhauers Heinz Breloh entstanden. Ein erster Schritt, das Werk der Hildeners in seiner Heimatstadt sicht- und erlebbar zu machen. Wenn es nach den Erben des 2001 verstorbenen Künstlers geht, soll aber noch mehr passieren.