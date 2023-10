Open Sunday in Hilden Kinder toben und spielen in der Sporthalle

Hilden · Gute Nachricht für alle Kinder und auch deren Eltern: Das Sportbüro bietet auch in diesem Jahr wieder den „Open Sunday“ an – ein Bewegungsangebot in einer Sporthalle. Am Sonntag geht’s los.

21.10.2023, 13:45 Uhr

Der „Open Sunday“ ist wieder da. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der „Open Sunday“ geht in die nächste Runde. Das teilte das Hildener Sportbüro jetzt mit. Los geht es bereits an diesem Sonntag, 22. Oktober. Schüler der 1. bis 6. Klasse können von 11 bis 13 Uhr in der Fabryhalle, Am Holterhöfchen 22, vorbeischauen und kostenlos mitmachen. Der „Open Sunday“ findet im Rahmen des Hildener Sport- und Bewegungsmodells statt und hat einen festen, regelmäßigen Ablauf. Nun startet die „Open Sunday“-Saison, die erst im März 2024 endet. Ab sofort können Kinder an jedem Sonntag (mit Ausnahme der Pause in den Weihnachtsferien) vielfältige Bewegungsstationen erleben, die sie zur Bewegung anregen. Die Teilnahme erfordert keine vorherige Anmeldung. Weitere Informationen sind unter folgender Webseite verfügbar: www.hilden-beteiligungen.de/sport oder telefonisch unter: 02103 39770039. Der „Open Sunday“ wird vom Sportbüro Hilden initiiert und mit Unterstützung dem Judo-Club Hilden, dem TuS 96 Hilden und dem TSG Blau-Weiss Hilden umgesetzt.

(tobi)