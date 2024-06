Eltern plädieren für Ende der konfessionellen Grundschule Politik soll grünes Licht für Gemeinschaftsgrundschule geben

Die Schule selbst teilt mit, dass zwar etwas Geduld gefragt sei, bis alle Gremien grünes Licht gegeben haben, doch ist klar, dass die Weichen gestellt sind: Schon zum kommenden Schuljahr werde die „spannende Wendung“ vollzogen sein. Vor den Sommerferien kommt der Rat der Stadt Hilden jedoch nur noch zu seiner Sitzung am 26. Juni zusammen. Der Weg über Ausschuss und Rat ist aus formellen Gründen vorgegeben. Nach Angaben von Sönke Eichner ist der einzig mögliche Termin für die Ausschusssitzung der kommende Mittwoch unmittelbar vor der Ratssitzung gewesen. Der Dezernent betont, dass es sich um einen ganz normalen Vorgang handele. Würde am Ende der Rat ablehnen, würde die Angelegenheit an die Bezirksregierung in Düsseldorf abgegeben. Dagegen spricht: Es lagen 146 Anträge von Eltern für eine Umwandlung vor und damit deutlich mehr als die für ein solches Verfahren geforderten 10 Prozent, die Abstimmung brachte im Anschluss zudem eine Mehrheit von rund 56 Prozent. Die Umwandlung bedarf der Zustimmung des Rates sowie der Genehmigung durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Diesem klaren Votum dürften die politischen Gremien nun Rechnung tragen.