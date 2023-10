Krankenhausschließungen in Haan, Hilden und Solingen Warnung vor dramatischen Folgen

Der dritte Aspekt nimmt die Situation der Menschen in den Fokus, die in der Pflege arbeiten oder ausgebildet werden. Der Beruf werde durch die Umstrukturierungen zunehmend unattraktiv. „Eine Schließung der drei Krankenhäuser hätte zur Folge, dass sehr viele Einsatzstellen für die praktische Pflegeausbildung wegfallen würden und die Auszubildenden ihre Einsätze in weit entfernten Krankenhäusern durchführen müssten.“ Ein Rückgang der Zahl der Auszubildenden sei daher unausweichlich, so die Einschätzung von Linz-Eßer. Menschen in der Ausbildung hätten in der Regel nicht die finanziellen Mittel, um sich ein Auto anschaffen zu können. Verbindungen per Bus und Bahn seien gerade zum Schichtwechsel in der Nacht oder an den Wochenenden nicht ausreichend vorhanden. Die ohnehin schon angespannte Personalsituation in der Pflege dürfte sich demnach weiter verschärfen, denn am oberen Ende der Altersskala mache sich der demografische Wandel bemerkbar: Viele ältere Mitarbeiter gehen in Rente und nur wenige junge starten in den Beruf. „Damit ist dann nicht nur die Versorgung in den Krankenhäusern, sondern auch in den Pflegeeinrichtungen massiv gefährdet.“