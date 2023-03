Öffentlicher Personennahverkehr in Hilden Viele Bushaltestellen schon barrierefrei ausgebaut

Die Stadt Hilden hat allein im vergangenen Jahr 15 Bussteige barrierefrei ausgebaut und in Betrieb genommen. Die Kosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro sind zu 90 Prozent durch Fördermittel finanziert. Zuletzt wurde die Haltestelle „Am Sportplatz“ auf der Furtwänglerstraße umgestaltet. Im März 2023 kann nun auch die letzte noch ausstehende Wartehallen-Beleuchtung eingerichtet werden. Damit ist die Stadt ihrem Ziel ‚Barrierefreiheit im ÖPNV‘ ein ganzes Stück näher gekommen“, teilt die Stadtverwaltung am Dienstag mit.