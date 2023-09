Verkehr in Hilden Warnung vor dem Verkehrsinfarkt

Die Situation bleibt angespannt: Aufgrund der Baustelle an der Richrather Straße weicht der Verkehr auf umliegende Wege aus, die für ein erhöhtes Aufkommen augenscheinlich nicht geeignet sind. Ratsherr Rudolf Joseph (FDP) wies in der Sitzung des Hauptausschusses in dieser Woche darauf hin, dass vor allem Menschen, die an der Südstraße wohnen, genervt seien.