Ampel regelt Verkehr in Hilden Baustelle im Hildener Norden verzögert sich

Wer über die Richard-Wagner fahren oder von der Furtwänglerstraße auf sie abbiegen möchte, steht in der Regel erst einmal an einer Ampel, die den Baustellenverkehr regelt. Seit Ende September bereiten die Stadtwerke dort die Anbindung einiger Leitungen an das Versorgungsnetz in der Richard-Wagner-Straße vor, dafür muss der Hoxbach gequert werden. Hintergrund ist die Erneuerung der Versorgungsleitungen in den Bereichen Trinkwasser, Gashochdruck, Gasniederdruck, Niederspannung und Mittelspannung seit 2019.