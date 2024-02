Stadtplanung in Hilden Rat entscheidet im März über Schalbruch-Projekt

Der Entwurf sieht vor, dass am Bereich zur Straße hin ein Mehrfamilienhaus mit zwei Etagen und einem bewohnbaren Dachgeschoss entstehen soll. Im hinteren Bereich sollen zwei Häuser mit jeweils zwei Wohneinheiten entstehen. Für diesen Entwurf gab es im Stadtentwicklungsausschuss eine hauchdünne Mehrheit. Endgültig entscheiden wird der Rat in seiner Sitzung am 13. März. Auch hier zeichnet sich ein knappes Abstimmungsergebnis ab. Dass am Ende wie vorgeplant gebaut werden kann, wäre zurzeit wohl die etwas wahrscheinlichere Variante. Mit diesem Beschluss dürfte innerhalb von circa drei Monaten eine Baugenehmigung erteilt werden, die dann zwei Jahre Gültigkeit hätte.