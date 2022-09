Hilden: Baumfäll-Liste soll einmal im Jahr veröffentlicht werden​

Hilden Mehr als 20 Bäumen sollen gefällt werden. Die Stadt hat alle in einer Fäll-Liste aufgeführt. So eine Zusammenfassung soll nun einmal pro Jahr veröffentlicht werden.

Die Verwaltung hat den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses aufgelistet, welche Bäume in den kommenden Wochen und Monaten aus welchen Gründen gefällt werden müssen (wir berichteten). Diese Liste ist in der Politik so gut angekommen, dass sie nun einmal im Jahr veröffentlicht werden soll.

Baumfällungen haben in Hilden immer wieder für Unmut in der Bevölkerung gesorgt – nicht nur die Tatsache, dass sie gefällt wurden, sondern vor allem, dass die Fällungen nicht angekündigt worden waren. Zuletzt hatten sich Anwohner des Johann-Strauss-Wegs über eine Fällaktion im Sommer beschwert: Mehrere Platanen sind im Juli gefällt worden, die Anwohner waren im Vorfeld offenbar nicht darüber informiert worden, weil es sich laut Stadt um routinemäßigen Arbeiten gehandelt habe, die der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Straßenentwässerung dienten.

Die Bürgeraktion hatte das Thema daraufhin auf die Tagesordnung gehoben, und die Stadt hat die Fäll-Liste angefertigt. Mehr als 20 Bäume müssen demnach in den kommenden Wochen und Monaten an den Straßen in Hilden gefällt werden. Einige Bäume seien abgestorben, andere wachsen auf einer Ferngasleitung, bei den nächsten sei die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Mit der jährlichen Baum-Auflistung sollen die Bürger in Zukunft über die Planungen informiert werden.