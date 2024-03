Frühjahrsputz in Hilden Stadt macht Bänke und Tische fit für den Frühling

In Hilden gibt es 500 öffentliche Bänke und 52 dazugehörige Tische im ganzen Stadtgebiet. „Sie alle werden zu Beginn jeden Jahres begutachtet: Sind sie noch intakt oder weisen sie vielleicht Beschädigungen auf?“, erklärt Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer. Wenn Letzteres der Fall sei, hole der Zentrale Bauhof sie in die Werkstatt, repariere und streiche sie. „In diesem Jahr müssen 160 Sitzbänke und zehn Tische überarbeitet werden. Sechs Mitarbeitende der Grünkolonne arbeiten zurzeit mit Hochdruck an der Fertigstellung“, berichtet Henrike Ludes-Loer weiter.