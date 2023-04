Landwirtschaft in Hilden Was das Wetter im Frühjahr für die Bauern bedeutet

Der April macht, was er will – so lautet eine Bauernweisheit. Der Blick auf die Wetter-App bestätigt den Eindruck: Regen, Wolken und Sonnenschein verspricht diese, während dieser Artikel entsteht, für die kommenden Tage, zudem Temperaturunterschiede von annähernd 20 Grad. Ja, wie ist er denn so, der Frühling? Tatsächlich zu kalt und zu nass? Und was bedeutet das Wetter für Landwirte in Hilden?