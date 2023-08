Richtig reagiert Bankmitarbeiter verhindert Schockanruf-Betrug in Hilden

Gegen 12.30 Uhr habe die 56-Jährige einen Anruf erhalten, berichtet eine Behördensprecherin: „Eine weinerliche weibliche Stimme meldete sich und behauptete, die Tochter der Frau zu sein und einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Anschließend wurde das Telefon an einen Mann weitergegeben, der sich als Polizist ausgab.“ Dieser habe der Hildenerin geschildert, dass ihre Tochter in Untersuchungshaft müsse, wenn sie keine Kaution in Höhe von 90.000 Euro zahle. „Der Anrufer setzte die 56-Jährige derart unter Druck, dass sie ihre Bank aufsuchte, um den geforderten Betrag von ihrem Konto abzuheben“, berichtet die Polizeisprecherin.