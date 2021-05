Hilden : Deutsche Bahn investiert rund 2,6 Millionen Euro in die S 1

Hilden Die Deutsche Bahn (DB) führt zwischen Düsseldorf-Eller und Hilden umfangreiche Gleis- und Oberleitungsarbeiten durch. Auf einer Länge von rund 2,1 Kilometern erneuert die Bahn rund 7,7 Kilometer Schienen, 6000 Schwellen, 4000 Tonnen Schotter und zwei Weichen.

Für eine leistungsfähige Infrastruktur investiert die DB hier insgesamt rund 2,6 Millionen Euro. Die Arbeiten erfordern eine Vollsperrung der Strecke zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Solingen. Die Züge der Linie S 1 fallen deshalb im Zeitraum von Freitag, 21. Mai, 21 Uhr, bis Montag, 31. Mai, 10 Uhr, in beiden Richtungen aus. Als Ersatz fahren Busse, die an allen Stationen halten. Zusätzlich finden in der Nacht von Montag, 31. Mai, 21 Uhr auf Dienstag, 1. Juni, 5 Uhr, Arbeiten an der Oberleitung zwischen Düsseldorf und Solingen statt. Es kommt zu Teil- und Haltausfällen. Als Ersatz verkehren Busse und Taxis.