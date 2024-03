Stiftung „It’s for Kids“ aus Hilden Bäckerei unterstützt Mutwald-Projekt für kranke Kinder

Mutwald ist ein Projekt, das lebensbedrohlich erkrankten Kindern in der schwersten Zeit eine Perspektive und Lebensmut schenken möchte. Bei einem eigenen Mutwald-Festival (erster Termin Ende April an der Stadtgrenze zwischen Erkrath und Düsseldorf) sollen Kinder nach überstandener Krankheit einen unvergesslichen Tag mit zahlreichen Aktionen – von Hüpfburg über Ponyreiten bis hin zu einer Zaubershow – erleben und dabei auch ihren eigenen Mutbaum pflanzen. Je mehr Kinder dabei sind, desto größer wird der Mutwald. Für Kinder, deren Geschwister, Eltern und Großeltern ist die Teilnahme kostenlos, die Aktion wird komplett durch Spenden finanziert. Die Festivals finden ein- bis zweimal im Jahr an unterschiedlichen Orten in Deutschland statt.