Hilden Bäckerei-Kunden unterstützen Tafel

Jedes Jahr können Kundenkarteninhaber bei der Bäckerei ihre gesammelten Punkte in Form einer Prämie in bares Geld umwandeln und dieses an eine der Kooperations-Tafeln der Bäckerei spenden. In 2022 haben Schüren-Kunden dies insgesamt 1030 Mal getan und je fünf Euro an die Hildener Tafel in Form von Punkten gespendet. Schon seit vielen Jahren unterstützt die in Hilden ansässige Bäckerei insgesamt vier Tafeln aus dem Umland, indem an fünf Wochentagen nicht verkaufte Backwaren zur Abholung bereitgestellt werden. „Wir möchten alle Möglichkeiten nutzen, dass unsere Backwaren auch ihrem gedachten Zweck dienen: der Ernährung von Menschen“ erklärt Schüren.