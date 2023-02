Bäckerei in Hilden Bäckerei Knelange schließt Filiale

Ursprünglich hatte die Bäckerei Knelange mit ihrem Hauptgeschäft und der Backstube am Lindenplatz zwei weitere Filialen – eine am Erikaweg, die andere in der Schubertstraße. Letztere hat seit Mitte Januar geschlossen. Dazu hatte sich Henri Leminski, Chef der Bäckerei Knelange, aus wirtschaftlichen Gründen entschlossen.