Denkmal Waldkaserne in Hilden BA wirft Stadt bei Denkmalfrage schlechten Stil vor

In seiner Begründung wies Ludger Reffgen auf die Rolle hin, die jedem Privatmann mit größter Selbstverständlichkeit zugewiesen werde, wenn er Eigentümer einer Denkmal-Immobilie sei. In der Regel befinde sich die Stadt auf der anderen Seite des Verhandlungstischs und ordne den Denkmalschutz gegenüber Eigentümern an. Im vorliegenden Fall sei die Stadt mal Betroffene und versuche die Denkmalwürdigkeit abzuwenden, um sich „vor den Folgen zu drücken“, wie Reffgen erklärt.