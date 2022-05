Hilden: BA möchte Erhöhung von Beiträgen zurücknehmen​

Hilden Mit einem Antrag möchte die Bürgeraktion Hilden (BA) etwas Ruhe in den Streit um das Entlastungspaket für Familien bringen. Der Beschlussvorschlag sieht unter anderem die Rücknahme der Beitragserhöhungen im Betreuungsbereich vor. Der Antrag soll bei der nächsten Ratssitzung am 22. Juni diskutiert werden.

„Es wird Zeit, in der Auseinandersetzung zur Sache zurückzukehren“, erklärt Fraktionsvorsitzender Ludger Reffgen. Nach dem in der vergangenen Woche mit einem Rundumschlag der SPD vom Zaun gebrochenen Streit, der sich im Wesentlichen um Befugnisse des Bürgermeisters rankte, drohe das eigentliche Ziel, eine sozial ausgerichtete Familienpolitik, in der Debatte aus den Augen zu geraten.