Fußgängerzone in Hilden So geht es auf der Axlerhof-Baustelle weiter

Hilden · Zwei Eigentümer, zwei Architekten, eine Baustelle – und viel zu wenig Platz: Der Neubau an Mittelstraße und Axlerhof nimmt langsam Form an. In voraussichtlich einem Jahr sollen die ersten Mieter eingezogen sein.

29.03.2023, 15:06 Uhr

Die ersten Wände an der Mittelstraße/Ecke Axlerhof stehen: Etwa alle sechs Wochen wird sich der Bau um eine Etage erhöhen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Koenig

Mittlerweile stehen endlich die ersten Wände für das Erdgeschoss. Nach Einschätzung von Christof Gemeiner dürfte der Rohbau jetzt etwa alle sechs Wochen um eine Etage wachsen. Der Hildener Architekt, der den Bereich an der Ecke Mittelstraße/Axlerhof entwarf, geht davon aus, dass, wenn alles gut läuft, vielleicht schon im August Richtfest gefeiert werden kann.