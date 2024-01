Foodsharing in Hilden Tauschstelle für Lebensmittel bei der Arbeiterwohlfahrt

Der Hildener Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt ist seit dem 19. Januar Partner der Initiative Foodsharing. Gemeinsam wolle man dafür sorgen, dass die Verschwendung von Lebensmitteln in Betrieben reduziert werde und der Überproduktion entgegenwirken, teilt die Arbeiterwohlfahrt mit. Ebenso soll die Verschwendung in privaten Haushalten gesenkt und ein Bewusstsein für den achtsamen Umgang mit Lebensmitteln geschaffen werden. Im Josef-Kremer-Haus an der Schulstraße 35 sollen Lebensmittel verteilt werden. Jeder könne sich dort kostenfrei bedienen oder die aufgestellten Kisten befüllen, teilt die Arbeiterwohlfahrt mit. In die Kisten gehören noch genießbare Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Back- und Trockenwaren, die nicht mehr benötigt werden. Gekühlte Lebensmittel oder Backwaren zum Beispiel mit Sahne sind davon ausgenommen. Die Lebensmitteltauschstelle öffnet montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Weitere Auskünfte dazu gibt es unter der Telefonnummer 02103 240188.