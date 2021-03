Schwerer Unfall in Hilden : Frontscheibe nicht richtig freigekratzt - Frau schwer verletzt

Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen beim Abbiegen eine Frau übersehen und erfasst. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatte der Mann seine Frontscheibe nicht ausreichend vom Eis befreit.

Das war geschehen: Gegen 6.15 Uhr fuhr der Erkrather mit seinem Ford Fiesta über die Max-Volmer-Straße in Hilden. Als er nach rechts in die Walder Straße abbiegen wollte, bemerkte er nicht, dass zeitgleich eine Fußgängerin (49) die Straße überquerte – die Fußgängerampel zeigte grün. Der Wagen des Erkrathers erfasste die Hildenerin. Sie wurde laut einem Polizeisprecher auf die Motorhaube aufgeladen und prallte gegen die Windschutzscheibe. Anschließend stürzte sie zu Boden. Dabei wurde die Frau schwer verletzt – sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nimmt diesen Verkehrsunfall zum Anlass, um folgenden Appell an alle Auto- oder Lkw-Fahrer zu richten: „Auch wenn es die Temperaturen aktuell tagsüber nicht vermuten lassen, so kann es nachts immer noch Frost geben, sodass am frühen Morgen die Scheiben Ihres Fahrzeugs vereist sind. Planen Sie deshalb vor Fahrtantritt genügend Zeit ein, ihr Auto komplett zu enteisen, sodass Ihre Sicht vollkommen frei ist. Denken Sie beim Freikratzen bitte auch an die Rückspiegel.“