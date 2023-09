Seit 1992 in Hilden Autoschau-Wochenende ohne Autoschau

Glänzendes Chrom, die neuesten Elektroantriebe, die sparsamsten Verbrenner – vor rund 30 Jahren fand in der Hildener Innenstadt die erste Autoschau statt. Traditionell Mitte September stellten die Händler mehr als 300 Fahrzeuge in der City ab, um sie den Zehntausenden Besuchern an zwei Tagen zu präsentieren. An diesem Wochenende wäre es eigentlich wieder soweit gewesen. Doch die Autoschau findet nicht statt – schon wieder nicht.