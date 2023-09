Unfall in Hilden Autos stoßen frontal zusammen

Gegen 20.30 Uhr fuhr die 55-Jährige mit ihrem Nissan Qashqai im Autobahnkreuz Hilden von der A46 aus Richtung Wuppertal in Hilden ab. „Sie hielt verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Ampel im Einmündungsbereich zur Hochdahler Straße an, setzte ihr Fahrt bei Grünlicht zunächst jedoch nicht fort“, erklärte ein Polizeisprecher. Ein Autofahrer hinter ihr machte „durch Hupen auf das Grünlicht aufmerksam, woraufhin die Nissanfahrerin auf die Hochdahler Straße in Richtung Hilden einbog. Hierbei geriet sie in den Gegenverkehr und stieß aus bisher ungeklärter Ursache frontal mit einem ihr entgegenkommenden Audi TTS Roadster eines 67-jährigen Erkrathers zusammen“, so der Sprecher weiter.