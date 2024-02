Kultur in Hilden Autorin Souad Lamroubal erklärt Rassismus

In Verbindung mit den Internationalen Wochen gegen Rassismus kommt die Autorin Souad Lamroubal am Donnnerstag, 7. März, zu einer Lesung in die Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz in Hilden. Sie stellt ihr Buch „Yallah Deutschland. Wir müssen reden“ vor. Im Anschluss ist eine Podiumsdiskussion über strukturellen und institutionellen Rassismus vorgesehen. Die Moderation des Abends übernimmt die Journalistin Tina Adomako.