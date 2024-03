Unfallflucht in Hilden Autofahrer beschädigt Wagen und fährt weiter

Wer hat etwas gesehen? Im Zeitraum von Dienstag, 19. März, bis Mittwoch, 20. März, ist es an der Hoffeldstraße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilt, parkte der Fahrer eines blauen Opel Astras am Dienstag gegen 22.30 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 59. Als er am Mittwoch gegen 8 Uhr zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der rechten Seite.