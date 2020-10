Hilden : Autofahrer (87) verursacht gleich zwei Unfälle

Hilden Ein 87-jähriger Hildener verursachte am frühen Montagabend (26. Oktober 2020) auf der Gerresheimer Straße in Hilden gleich zwei leichte Verkehrsunfälle bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und kassierte seinen Führerschein.

Gegen 18.15 Uhr am Montag fuhr ein 87-jähriger Hildener mit seinem Smart fortwo die Gerresheimer Straße in Richtung Westring. In Höhe der Einmündung zur Beethovenstraße fuhr er auf einen vor einer roten Ampel wartenden Ford Fiesta auf und beschädigte diesen leicht im Heckbereich. Der Festa-Fahrer versetzte sein Fahrzeug nach rechts auf den Gehweg. Ein nachfolgender 1er BMW überholte den Smart des 87-Jährigen, um die Unfallstelle zu umfahren. Anschließend ordnete er sich wieder in die weiterhin an der Ampel wartende Fahrzeugschlange ein.