Autobahnkreuz Hilden A3 und A46 teilweise gesperrt

Autofahrer aufgepasst: In den kommenden Tagen stehen einige Teilsperrungen rund um Hilden an. Los geht es bereits in dieser Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13. auf 14. September, von 20 bis 5 Uhr. In dieser Zeit sind auf der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf im Autobahnkreuz Hilden nur zwei von drei Spuren frei.