Unfall bei Hilden Auto prallt gegen Baum – vier Schwerverletzte

Vier Menschen sind nahe Hilden an der Autobahn 46 bei der Fahrt eines Autos gegen einen Baum schwer verletzt worden. Die Fahrerin oder der Fahrer des Wagens sei am Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Düsseldorf aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Die vier Menschen im Auto wurden demnach bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt, einer von ihnen habe schwerste Verletzungen erlitten, hieß es. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Ermittlungen laufen.