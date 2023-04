Unfall in Hilden Auto prallt gegen Ampelmast

Ermittlungen zufolge befuhr der Hildener gegen 8.45 Uhr die Hülsenstraße in Richtung der Straße "Am Schönenkamp". Dabei soll er mittig auf der Straße gefahren sein, ehe er laut Zeugen mit seinem Wagen ungebremst gegen einen Ampelmast prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden - der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb der Hildener mit seinem Auto von seiner Fahrspur geriet, ist aktuell noch Gegenstand der Unfallermittlungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizei jedoch nicht vor. Der Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.