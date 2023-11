Kriminalität in Hilden Unfallflucht an der Hoffeldstraße

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17. November, und Sonntag, 19. November, kam es an der Hoffeldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines grauen Audi A6 hatte sein Fahrzeug am Freitag gegen 20 Uhr in einer Parkbucht auf Höhe der Hausnummer 69 abgestellt. Am Sonntag stellte er dann gegen 16.30 Uhr fest, dass die Frontstoßstange links sowie der Kotflügel des Autos erheblich beschädigt wurden. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher entfernte sich allerdings, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei appelliert, bei Unfallfluchten sofort die zuständige Dienststelle anzurufen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Hilden unter der Telefonnummer 02103 8986410 jederzeit entgegen.