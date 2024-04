Schwer verletzt Auto erfasst Fußgängerin beim Anfahren

Laut Polizei fuhr am Vormittag eine 63-jährige Erkratherin mit ihrem VW Golf auf der Gerresheimer Straße in Richtung Innenstadt. „Auf Höhe der Hausnummer 204 musste sie verkehrsbedingt warten“, erklärte eine Polizeisprecherin. Als sie wieder anfahren wollte, habe sie eine 72-jährige Ratingerin touchiert, die in diesem Moment auf die Fahrbahn trat. Die Fußgängerin sei durch den Zusammenstoß zu Fall gekommen. „Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen“, berichtet die Sprecherin weiter.