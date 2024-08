Urkunde für Nachhaltigkeit Auszeichnung für das Hotel am Stadtpark

Über eine „Umwelt-Auszeichnung in Gold“ dürfen sich die Mitarbeiter des Hotels am Stadtpark freuen. Die Urkunde wurde am Donnerstag, 15. August, durch Patrick Rothkopf, Präsident des Dehoga-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, und Isa Fiedler (Dehoga Nordrhein) übergeben. Für das Haus an der Klotzstraße in Hilden bedeutet diese Auszeichnung einen echten Wettbewerbsvorteil gegenüber vielen Konkurrenten. Es erfüllt festgelegte Anforderungen unter anderem beim Energieverbrauch, beim Umgang mit Wasser, bei der Entsorgung von Abfällen und beim Einkauf regionaler Lebensmittel.