Kultur in Hilden Kindheitserinnerungen und abstrakte Figuren im H6

Knappertsbusch zeigt im H6 Malereien. Ihre mit Acrylfarben gemalten Bilder zeigen Erlebnisse der Kindheit und Erinnerungen an Aufenthalte in Griechenland. Es sind die besonderen Momente, die sich in ihrem Kopf festgesetzt haben: einprägsame Landschaften und Glücksmomente in jungen Jahren. Knappertsbusch studierte in den 70er-Jahren Kunst und arbeitete anschließend als Kunstpädagogin. „Zurückgespult“ ist ihre zweite Ausstellung im H6.