Kultur in Hilden Eine Ausstellung im Zeichen der Städtepartnerschaft

Der regelmäßige Kulturaustausch sei ein wichtiger Bestandteil der gelebten Verbindung mit der tschechischen Partnerstadt Nové Mesto nad Metuji, sagte Sönke Eichner, Erster Beigeordneter der Stadt in Vertretung von Bürgermeister Claus Pommer, anlässlich der Ausstellungseröffnung mit Fotoarbeiten von Künstlerin Renata Steparova in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus Mittelstraße. Unter dem Titel „Die leeren Seiten des Stammbaums“ zeigt die vielseitige tschechische Künstlerin, die sich neben der Fotokunst auch dem Schreiben von Gedichten sowie Kinderbüchern, die sie zudem eigenhändig illustriert, widmet. Es geht um in Vergessenheit geratene Biografien, Lebensläufe, die anders verlaufen sind als gewünscht und geplant sowie Teile des Lebens, die als Träume lediglich einen Reflex des realen Lebens beinhalten.