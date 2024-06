Kunstausstellung in Hilden Mit Kirsten C. Graf auf der Suche nach der Textur der Dinge

„Befreie dich und fliege“ hat Kirsten C. Graf die Ausstellung überschrieben, die am kommenden Sonntag, 16. Juni, um 11 Uhr im Kunstraum Gewerbepark-Süd eröffnet wird. „Diesen Titel trug auch ein Kurs, den ich 1986 im Rahmen der Sommerakademie ,Schule des Sehens’ in Salzburg beim tschechischen Künstler Milan Knížák belegt habe“, erklärt das langjährige Mitglied des „Hauses Hildener Künstler“. Die Aufforderung beziehe sie zunächst einmal auf ihr eigenes Schaffen, erklärt sie.