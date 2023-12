Institut für öffentliche Verwaltung in Hilden Ausstellung thematisiert Guillain-Barre-Syndrom

Zu jedem Bild lasse sich über einen QR-Code eine Videosequenz abrufen, in der die betroffene Person ihre Krankheitsgeschichte erzählt. Die Initiatorin und Fotografin Sabine Hansen, die selbst seit 2011 an GBS und dem Miller-Fischer-Syndrom erkrankt ist, hat zwischen 2018 und 2022 Betroffene in Deutschland und der Schweiz aufgesucht, porträtiert und videografiert, um auf die Nervenkrankheit aufmerksam zu machen. Unterstützt wurde sie dabei durch Professor Min-Suk Yoon, dem ärztlichen Direktor und Chefarzt der Neurologischen Klinik am evangelischen Krankenhaus in Hattingen und die deutsche Polyneuropathie Selbsthilfe, vertreten durch Albert Handelmann.