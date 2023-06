Wilhelm-Fabry-Museum in Hilden Ausstellung rührt an Tabu-Themen

„Mehr Licht“ lautete der Ausstellungstitel mit Werken klassischer Landschaftsskizzen aus dem 19. Jahrhundert, die vor einigen Wochen im Düsseldorfer Museum Kunstpalast zu sehen war und sich intensiv mit den Lichtverhältnissen in der Natur beschäftigte. Gleichfalls um Licht, allerdings in einer Variante krasser Gegensätzlichkeit, geht es in der Ausstellung „Im Kaltlicht der OP-Lampe“ von Maina-Miriam Munsky, die am Sonntag, 4. Juni, um 11 Uhr im Wilhelm-Fabry-Museum eröffnet wird.