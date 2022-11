Neueröffnung in Hildener Innenstadt : Außergewöhnliche Süßigkeiten gibt es in der Fabrik

Omar El-Kadri, Geschäftsführer der Süßwaren-Fabrik in Hilden, zeigt eine Süßigkeiten, die derzeit nicht nur bei Jugendlichen beliebt sind. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden In Hilden hat ein neues Süßwaren-Geschäft eröffnet. Twinkies, Airheads oder Riegel von Hersheys: Viele der Produkte sind neue Trends, limitierte Editionen und vor allem bei Jugendlichen beliebt.

Es ist Mittagszeit, kurz nach Schulschluss. Eine Schar von Schülern strömt in die Süßwaren-Fabrik in der Hildener Innenstadt. Das 120 Quadratmeter große Ladenlokal hat erst seit vergangenen Samstag an der Mittelstraße geöffnet. Gezielt gehen die jungen Leute zu den Regalen, greifen sich eine Packung Twinkies, Airheads oder einen Riegel Hersheys und bezahlen ihre Waren an der Kasse.

Das Angebot des neuen Süßigkeiten-Geschäftes ist ganz anders als beispielsweise bei den bisherigen Schokoladengeschäften wie Hussel oder Leonidas, ebenfalls auf der Mittelstraße, oder gar in den Supermärkten. Es ist außerordentlich und ausgefallen zugleich. „Wir haben viele Produkte aus den USA, aber auch besondere Editionen von Milka, die man nicht in jedem Supermarkt findet. Außerdem Produkte, die eigentlich für den arabischen Markt hergestellt worden sind“, sagt Geschäftsführer Omar El-Kadri und zeigt auf ein Regal, in dem Cookies in den Geschmacksrichtungen Bounty, Mars und Snickers zu finden sind. Das wohl teuerste Produkt – am Inhalt gemessen – ist eine Tüte mit außergewöhnlichen Schokobons. Sie kosten satte 8,99 Euro. Auch dabei handele es sich um eine Spezialedition aus Dubai. „Im Internet kostet die Tüte sogar zwölf Euro“, weiß El-Kadri. Aber auch das scheinen Kunden bereit zu sein, zu zahlen. Am Eröffnungstag sei die Tüte mehrfach verkauft worden.

Info Täglicher Verzehr von Süßigkeiten Studie Rund drei Viertel der Deutschen essen einer Studie von Statistika zufolge innerhalb einer Woche mindestens einmal etwas Süßes. So gaben im Jahr 2022 rund 34 Prozent der befragten Frauen an, mehrmals täglich Süßigkeiten oder herzhafte Knabbereien zu konsumieren. Bei den teilnehmenden Männern lag der Anteil bei 23 Prozent.

Der 27-jährige Geschäftsführer erklärt, dass sein Angebot nicht nur mit denen der großen Lebensmittelhändler mithalten kann. „Wir sind eigentlich immer günstiger, auch als der Online-Handel. Unsere Mitbewerber haben mal die ein oder andere Sonderaktion. Wir haben aber dauerhaft niedrige Preise.“

Die Geschäftsidee zur „Süßwaren-Fabrik“ stammt eigentlich aus Mönchengladbach, die Rechte werden an Franchisenehmer weitergegeben. Insbesondere im Kölner Raum haben in den vergangen zwei Jahren mehrere Filialen aufgemacht. Die Süßwaren-Fabrik in Hilden ist mittlerweile die 25., die deutschlandweit eröffnet hat, die erste im Kreis Mettmann.

Das Konzept war auch für Omar El-Kadri interessant, der zuvor eine Ausbildung im Einzelhandel absolviert hat. Vor rund zwei Monaten bewarb sich der Hildener so für das Ladenlokal an der Mittelstraße, in dem zuvor ein Weingeschäft war. Als dann der Mietvertrag unterschrieben war, ging alles ganz schnell. „Innerhalb von nur zehn Tagen haben wir renoviert, gestrichen, und das Geschäft neu eingerichtet“, berichtet El-Kadri. Am 12. November feierte das Süßwarengeschäft dann seine Eröffnung. Rund 500 verschiedene Produkte sind im Angebot. Neben Schokolade, Weingummis, Lollis, Pralinen, Küchlein und Popcorn sind aber auch asiatische Nudelsuppen, Kaffeepads sowie angesagte Softdrinks hier erhältlich.

Zielgruppe der ausgefallenen Produkte sind insbesondere Jugendliche, die sich von ihrem Taschengeld ausgefallene Geschmacksrichtungen und Trends, die sie aus TV-Serien oder über Social Media kennen, kaufen – eben jene Produkte, die es meist nicht in jedem Supermarkt zu kaufen gibt. „Gefragt bei den Jugendlichen sind beispielsweise auch Takis“, erzählt der Süßwarenverkäufer. Dabei handelt es sich um mexikanische Maischips, meist etwas scharf, in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich.