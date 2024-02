Brauchtum in Hilden Schützen erhalten nun doch Geld von der Stadt

„Es war ein Missverständnis!“ Mit diesen Worten machte Ramon Kimmel im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen deutlich, dass die CDU sehr wohl das Schützenbrauchtum in Hilden mit öffentlichen Mitteln gefördert sehen möchte. In der jüngsten Sitzung folgte die Mehrheit des Gremiums schlussendlich dem Antrag der Christdemokraten: 10.800 Euro für die Schützenbruderschaft St. Sebastianus sollen in den Haushalt 2024 aufgenommen werden.