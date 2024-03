Kinderbetreung in Hilden Ausschuss spricht sich für Kita-Standort am Salzmannweg aus

Mit 6:1 Stimmen hat sich der Jugendhilfeausschuss für einen Antrag der CDU zur Planung einer Kindertagesstätte am Salzmannweg im Hildener Süden ausgesprochen. Die Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen und der AfD hatten in der jüngsten Sitzung des Ausschusses im Bürgerhaus an der Mittelstraße für eine Vertagung des Antrages plädiert. Die Grünen-Politikerin Anne Gronemeyer setzte sich dafür ein, im Stadtgebiet nach geeigneten Gebäuden zu suchen, in denen schnell eine Kindertagesstätte untergebracht werden könnte: „Wir brauchen jetzt und nicht erst in sechs Jahren eine Lösung.“