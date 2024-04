Streit um die Hofstraße Anwohner scheitern mit Antrag gegen Flüchtlingsunterkunft

Die Replik auf Josephs Ausführungen kam später von der Verwaltung. Dezernent Peter Stuhlträger reagierte konkret auf den Einwurf, dass in der Notunterkunft am Weidenweg derzeit nur 20 Personen untergebracht seien, obgleich die Sporthalle bis zu 100 beherbergen könnte. Die Stadt bemühe sich, Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen, was am Weidenweg kaum möglich sei. Die, die dort am längsten untergebracht seien, werden, wann immer es möglich ist, in geeignetere Unterkünfte gebracht. Und zu alternativen Standorten: Die Stadt habe Bestandsimmobilien für eine solche Nutzung überprüft und werde auch in Zukunft ergebnisoffen nach Hinweisen der Bevölkerung weiter überprüfen, und zwar bis zur Ratsentscheidung im September.