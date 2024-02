Ausstellung im März Ausgezeichnete Kunst bei QQTec erleben

Hilden · Die Gewinner des internationalen QQTec-Kunstpreises präsentieren in der Galerie an der Forststraße ihre Werke. Vernissage ist am Freitag, 1. März.

20.02.2024 , 15:02 Uhr

Helmut Stein hat mit seiner Frau Ingetraut QQTec erfunden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wer ausgezeichnete Kunst sehen möchte, sollte im März unbedingt mal bei der Galerie QQTec an der Forststraße 73 in Hilden vorbeischauen. Denn dort werden die Werke der Sieger des internationalen QQTec-Kunstpreises 2023 gezeigt. Das teilte die Galerie jetzt mit. Der Wettbewerb stand unter dem Titel „Focus“, die Preise wurden für die Kategorien „Malerei/Grafik“, „Bildhauerei/Installation“ sowie „Foto/Video“ vergeben. Lina Bormuth ist die Preisträgerin der Kategorie „Malerei/Grafik“ mit ihrer Arbeit „Antrieb“. „Ganz in neo-surrealistischer Manier präsentierte sie ihr Gemälde. Aus tiefem Dunkel schält sich eine Figurengruppe heraus, deformativ-verletzt. Sie arbeitet gerne großformatig, liebt die Farbe und setzt in ihren Arbeiten immer wieder Elemente ihrer Ausbildung als Tattoo-Künstlerin ein, wobei als Unterlage Haut durch Leinwand ersetzt wird“, teilt QQTec mit. Charlotte Payet präsentiert ihr Objekt „Aeternum“ als beste Arbeit im Bereich „Bildhauerei/Installation“. „Eine 2,8 Meter hohe Stele aus Keramik, Stahl und Polyethylenterephthalat (PET). Dieser transparente Kunststoff, der durch erhitzte Luft und selbst erstellte Tonnegative in seine Form gebracht wird, ist für sie ein Markenzeichen“, teilt QQTec mit. Die Transparenz des Materials greife nochmals das optisch schwer Fassbare auf und sorge für einen harmonischen Dialog zwischen Zwei- und Dreidimensionalität. Der Künstler Kuesti fasziniert die Besucher mit drei Videos, die zunächst selbstverständlich daherkommen, aber dann den Besucher in eine emotionale Hinwendung befördern. „Er arbeitet spontan in vielen Formaten und liebt die Einfachheit. Seine Filme können kurz oder lang sein, für ihn zählt die Aussage und was dahintersteckt. Wir werden Spannendes auf mehreren Bildschirmen sehen.“ Die Ausstellung ist immer sonntags zu sehen. Los geht es am 3. März. Dann folgen der 10. und der 17. März. Geöffnet ist immer von 15 bis 18 Uhr. Im Vorfeld, am Freitag, 1. März, 19 Uhr, wird die Ausstellung eröffnet.

(RP)